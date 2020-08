Fuori strada in tangenziale, paura per un 30enne

CREMONA (29 agosto 2020) - Paura per un 30enne uscito di strada mentre stava percorrendo la tangenziale. L'incidente è avvenuto alle 16.20, poco prima della rotatoria di via Persico. Per l'uomo ferite e contusioni, se la caverà.

Il 30enne, per cause in corso di accertamento dal parte della polizia locale, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in un piccolo fosso che corre parallelo alla strada. I soccorsi sono stati attivati con la massima urgenza e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la croce verde e un'automedica. Le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno preoccupanti del previsto, ma il 30enne è stato comunque portato in ospedale. In quel momento, la pioggia stava scendendo copiosa sulla città e il manto stradale era particolarmente scivoloso.

