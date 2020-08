Maltempo, Monticelli: piante cadono sulla strada: sfiorate le auto in transito

MONTICELLI (29 agosto 2020) - Piante cadute a causa del maltempo sull’ex statale Padana Inferiore all’altezza di San Nazzaro, dove per un soffio non sono state travolte le auto in transito. Sul posto i volontari del gruppo di protezione civile Omega, allertati i vigili del fuoco. A coordinare le operazioni il comandante della polizia dell’Unione della Bassa Piacentina, Massimo Misseri.