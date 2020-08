Il Comune azzera i contributi alle associazioni

GABBIONETA BINANUOVA (30 agosto 2020) - Azzerati i contributi elargiti dal Comune alle associazioni ovvero Fondazione Strina, il coro Caudana, il gruppo La piazza e la parrocchia. Il sindaco Antonio Bonazzoli spiega che essendo «aumentati i costi del sociale, abbiamo dovuto rivedere il bilancio e l’unico modo, a malincuore, per farlo quadrare era quello di non dare più contributi alle associazioni e fare lievi aumenti a Irpef e Imu». Dall’altro lato, il presidente della fondazione Strina Antonio Fiorini, il cui incarico è in scadenza il 15 settembre, è «amareggiato per la decisione e sicuramente sarà una situazione gravosa per il nuovo direttivo».

