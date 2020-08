Covid, in provincia di Cremona sono cinque i nuovi casi

CREMONA (29 agosto 2020) - Con i cinque nuovi casi venuti alla luce nelle ultime 24 ore, i contagiati dal Covid-19 in provincia di Cremona dall'inizio della pandemia sono 6.806, ovvero 19 ogni mille abitanti. La buona notizia arriva dal fronte dei decessi: nessuno tra ieri e oggi, con il bilancio (pesante) fermo da alcuni giorni a 1.126 vittime.

In Lombardia è stata un'altra giornata caratterizzata da un numero molto elevato di tamponi. Sono stati 18.701 e 289 sono risultati positivi (1,54%). In Regione, inoltre, non si sono verificati decessi nemmeno oggi, mentre sono aumentati guariti e dimessi (+84).

In Italia lieve calo dei contagi da Coronavirus: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 18.701, totale complessivo: 1.574.104

i nuovi casi positivi: 289 (di cui 38 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.200 (+98), di cui 1.266 dimessi e 74.934 guariti

in terapia intensiva: 18 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 185 (+13)

i decessi, totale complessivo: 16.860 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 140, di cui 86 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 35

Como: 14

Cremona: 5

Lecco: 8

Lodi: 3

Mantova: 7

Monza e Brianza: 27

Pavia: 8

Sondrio: 0

Varese: 10