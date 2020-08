Donna investita da auto in retromarcia, ricoverata

CORTEMAGGIORE (29 agosto 2020) - Questa mattina in via Roma a Cortemaggiore, in pieno centro, durante una manovra in retromarcia probabilmente legata al parcheggio, una vettura ha investito una donna, soccorsa dalla Pubblica Assistenza a ricoverata in ospedale a Fiorenzuola per le cure. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Per accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monticelli d'Ongina che si trovavano in zona.

