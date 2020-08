Venerdì d'agosto, Manfredini: "La città è viva"

CREMONA (29 agosto 2020) - E' andato in scena ieri sera in centro città l'ultimo appuntamento con i Venerdì d'Agosto organizzati dal Comune in collaborazione con i locali. Tanta gente nelle piazze e nelle strade, positivo il commento dell’assessore Barbara Manfredini: “La debuttante rassegna ha riscosso un buon successo. Grazie a chi si è impegnato a portare la musica nel proprio locale e grazie anche alla Polizia locale per il suo lavoro. I Venerdi d'Agosto sono stati una novità positiva, in aggiunta iniziative culturali proposte in questa estate non certo facile. La città viva, viva la città».

