Palmira, 100 anni che brillano

CREMONA (29 agosto 2020) - Energica, attiva, lucidissima e con una grande passione: la famiglia. La mamma che tutti vorrebbero avere si chiama Palmira Poltronieri. Classe di ferro 1920: quella di papa Wojtyla, Federico Fellini e Alberto Sordi, tanto per fare i nomi di qualche suo coscritto illustre. Lunedì, quando ha tagliato l’ambito traguardo dei 100 anni, ha fatto scrivere di diritto il suo nome sul libro ideale della longevità cremonese. Nata e cresciuta a Casalmaggiore, vedova da anni di Pietro Visioli, Palmira ha due figli: Fulvio e Franco. Quest’ultimo è il titolare della Visacar di via delle Vigne, ditta molto conosciuta in città e sul territorio, specializzata in riparazioni, demolizioni e soccorso stradale. Prima di trasferirsi a Cremona aveva sede nella città del Listone dove Franco l’ha fondata. Oltre alle telefonate e alle visite, numerose e tutte gradite di parenti e amici, Palmira ha ricevuto un omaggio floreale e gli auguri speciali del sindaco Gianluca Galimberti.