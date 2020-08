Arrivano 200 posti di lavoro in sinergia con Amazon

SORESINA (29 agosto 2020) - Rinasce il polo logistico di Soresina. Quindici mesi dopo la dismissione del magazzino occupato da Iper Montebello, si è insediata una nuova azienda che punta a ripopolare di merci e di mezzi di trasporto buona parte del complesso di via delle Bruciate. L'azienda che ha rilevato una porzione dell'immobile è la Geodis, colosso del settore, anche per via della partnership collaudata da anni con Amazon. Già più di cinquanta le persone assunte in prova dall'inizio dell'estate, ma a pieno regime la forza lavoro supererà le duecento unità. Sotto il profilo occupazionale, una boccata d’ossigeno per tutto il territorio.

I colloqui per la selezione del personale sono iniziati a luglio, e a condurli è un'agenzia milanese, la New Way Jobs. Tra le posizioni ricercate, addetti all'ufficio spedizione, alle pulizie, al carico-scarico manuale, alla certificazione delle merci, responsabili di magazzino, impiegate amministrative, addetti al confezionamento e all'utilizzo dei carrelli retrattili. Svariate professionalità, non necessariamente tutte maschili.

«Siamo in attesa – spiega il sindaco Diego Vairani – di conoscere informazioni più significative sulle intenzioni dell’azienda. Con Geodis abbiamo in agenda un incontro a settembre, mentre con l’agenzia che sta selezionando il personale un primo passaggio ufficiale c’è già stato. Da parte nostra abbiamo sottolineato l’esigenza di dare priorità a persone del posto e, soprattutto, ai giovani».

