Cantiere in corso XX settembre da lunedì 31 agosto: le auto in sosta saranno rimosse

CREMONA (28 agosto 2020) - Lunedì 31 agosto iniziano i lavori di fresatura e asfaltatura di corso XX settembre. Per questa ragione sono già stati posizionati i cartelli di divieto di sosta. Data la necessità di avere la strada completamente sgombra, dalle 7,30 di lunedì 31 agosto le auto ancora in sosta sulla via saranno rimosse. La fine dei lavori è prevista entro il 4 di settembre