Presa a sassate e abbattuta la statua del Cristo del Po

CREMONA (28 agosto 2020) - Inaugurata il giorno di Ferragosto, già finita nel mirino dei vandali. La statua del Cristo, realizzata da Mario Spadari, questa notte è stata distrutta.

I vandali l'hanno presa a sassate utilizzando le pietre poste alla base come decorazione. A quel punto, con la statua già pesantemente danneggiata dal tiro al bersaglio, hanno abbattuto la sbarra che sorreggeva il Cristo in croce. Il Comune ha già dato disposizione al comitato organizzatore di prelevare quanto resta dell'opera.

Difficile, se non impossibile, risalire ai responsabili. La zona in fondo al Lungo Po Europa è buia e molto poco frequentata, tanto che spesso diventa terra di nessuno. Non di rado chi frequenta il Grande Fiume, la mattina presto si imbatte nei resti di pic nic improvvisati, bottiglie vuote, siringhe e medicicnali.