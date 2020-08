Fondazione, autismo: «Ora l'ospedale dei bambini»

SOSPIRO (28 agosto 2020) - Un ospedale per curare bambini e ragazzi con sindrome autistica. Un punto di riferimento a livello Europeo per dare continuità e proseguire il progetto pilota nazionale avviato proprio in Fondazione Sospiro con l’istituto superiore della sanità. E’ questo il grande obiettivo cui stanno lavorando i vertici della struttura sospirese guidati dal presidente Giovanni Scotti. Un edificio indipendente che sorgerà su un terreno già di proprietà della fondazione e che si trova in via Lampugnani.

