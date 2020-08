Movida sotto sorveglianza, blitz tra i locali del centro

CREMONA (28 agosto 2020) - Distanze di sicurezza non rispettate e mascherine non indossate: i gestori di due locali del centro di Cremona sono stati sanzionati dagli agenti della polizia locale, sezione Annonaria, per l’infrazione delle regole anti Covid. E non solo: tra gli illeciti emersi anche la somministrazione di alcool a minorenni. L’operazione ha interessato complessivamente tre esercizi pubblici tra i più frequentati dai giovani: ai vigili erano arrivate alcune specifiche segnalazioni e l’operazione di verifica è scattata nell’orario di punta in cui ha inizio la movida cremonese. In azione una squadra di vigili in borghese che si sono mischiati alla clientela.

