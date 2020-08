"L’autostrada Cremona - Mantova si farà? Forse, e sarà col buco in mezzo"

CREMONA (27 agosto 2020) - La questione autostrada Cremona Mantova torna a far parlare di sé. La risposta che Regione dà all’interrogazione presentata a fine giugno 2020 da Marco Degli Angeli, consigliere del M5S di regione Lombardia, non convince. Al contrario confonde e lascia aperta una questione fondamentale: l’autostrada avrà il buco nel mezzo? Degli Angeli dichiara: “Da quanto abbiamo appreso è evidente che regione Lombardia si stia impegnando a finanziare un’opera con un bel buco nel mezzo, lungo circa 8 km”.

Nessun tipo di ironia; si tratta di una realtà strutturata a discapito dei cittadini e dei potenziali pendolari, che ancora non sanno quanto verrà a costare il pedaggio autostradale. “Se venissero confermate le cifre ipotizzate lo scorso anno - asserisce Degli Angeli -, i pendolari verseranno lacrime e soprattutto piangerà il portafoglio: parliamo di oltre 350 euro al mese per chi la utilizzerà quotidianamente”.

Il consigliere targato 5S rincara la dose e, sardonico, parla di un capolavoro: “Ci sono voluti 20 anni per concepire un’autostrada incompleta, sovradimensionata, insostenibile ambientalmente ed economicamente visto il suo costo esorbitante, che va oltre il miliardo. Non si parli poi dei costi di percorrenza, altissimi e dai tempi ancora indefiniti. Sembra una barzelletta, ma invece è realtà”, conclude Degli Angeli domandandosi se sia “questa l'infrastruttura che mette d'accordo Lega, FI, FDI e PD?”.

Volendo fare il punto della situazione, “quella di regione - chiarisce il consigliere pentastellato - è una narrazione da libro di favole che verte sul caso ipotetico da 20 anni”. l’approvazione del progetto definitivo da parte di Regione ci sarà solo se la concedente Aria valuterà positivamente il lavoro della concessionaria Stradivaria Spa.

“È incredibile che in mezzo a tutti questi buchi, dubbi e promesse da campagna elettorale, in 20 anni Regione non abbia mai elaborato un piano alternativo per riqualificare la ss10. Siamo nelle mani di amministratori miopi, professionisti dello slogan e di fondi pubblici sperperati. Quando finirà questa presa in giro?”.



Un labirinto, più che un’autostrada col buco, la cui trama si infittisce: “Regione - chiosa Degli Angeli - asserisce che sono in corso le attività di coordinamento tra l’opera autostradale (il cui tratto TIBRE verrà ufficialmente affidato ad un ente terzo) e il tratto ferroviario Codogno - Mantova. Non capisco come - conclude Degli Angeli - visto che per il raddoppio ferroviario nel tratto Piadena Mantova esiste già un progetto esecutivo e le attività di RFI sono già partite, mentre per la nascita dell’autostrada non c’è ancora niente di nero su bianco, nemmeno il piano economico finanziario”.

