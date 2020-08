Siringhe usate al cimitero. Partono le indagini

CASTELLEONE (27 agosto 2020) - Siringhe usate, forse per iniettarsi sostanze stupefacenti, trovate fra le sterpaglie nel campetto del cimitero: è quanto hanno segnalato dei cittadini indignati sui social, trovando la pronta risposta del sindaco Pietro Fiori che non ha esitato a far immediatamente ripulire la zona, coinvolgendo anche carabinieri polizia locale che ora faranno luce su quanto accaduto. «Si stanno già visionando le telecamere – ha spiegato il primo cittadino alla popolazione per rassicurarla –. Sono atteggiamenti e comportamenti vergognosi, da sanzionare, ed episodi che non devono mai più succedere».

