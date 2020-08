CASTELVETRO/MONTICELLI (26 agosto 2020) - Medici di famiglia: dal 30 agosto, cambiamenti per alcuni cittadini dei comuni di Castelvetro, Monticelli e San Pietro in Cerro. Gli assistiti dai dottori Giuseppe Campo e Francesco Mariani hanno ricevuto nei giorni scorsi l’invito a scegliere un nuovo medico. Il cambio si può richiedere a uno sportello Cup. Il cittadino potrà scegliere tra uno dei medici che fanno parte dell’ambito territoriale. A questo proposito l’Ausl di Piacenza fa presente che alcuni medici già convenzionati hanno dato la propria disponibilità ad aprire nuovi ambulatori di Medicina generale in questi comuni. L’elenco dei medici di famiglia, con relative sedi e orari di apertura, è consultabile all’indirizzo web: http://www.ausl.pc.it/prestazioni/MMG/elenco_mmg.asp

