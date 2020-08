Il maresciallo maggiore D'errico nuovo comandante della stazione carabinieri

OSTIANO (26 agosto 2020) - E’ il maresciallo maggiore Nazzareno D’errico, 49 anni, il nuovo Comandante della Stazione di Ostiano. Laureato in Scienze dell’Amministrazione è giunto al Comando Provinciale di Cremona nel 1996. Dopo aver svolto servizio alla Stazione di Cremona, al NORM – Nucleo Operativo della Compagnia di Cremona, al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nel 2010 ha partecipato alla missione Eulex in Kosovo ed infine ha retto il Comando della Stazione di San Daniele Po dal 2013. Tali esperienze hanno consentito di conseguire brillanti risultati in vari operazioni di servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO