Giornata mondiale del cane: è un amico fedele per 1 famiglia su 4

CREMONA (26 agosto 2020) - I cani sono i migliori amici dell’uomo. Ma può dirsi anche il contrario? Oggi, Giornata Mondiale del Cane, è l’occasione per scoprirlo: quanto le città sono dog friendly? Cremona lo è? In effetti sono stati tanti i progetti realizzati nel corso degli anni e molte le iniziative ancora in cantiere. Non poteva essere altrimenti: la popolazione canina cremonese è cospicua. In base ai dati dell’anagrafe di Ats Valpadana, aggiornata al 2019, su 72.077 abitanti, risultano 7.963 cani di razza e meticci. Con una famiglia su quattro delle 33.630 residenti che possiede un cane. Una fotografia che suggerisce l’elevato bisogno di servizi destinati agli amici a quattro zampe e la necessità che anche la politica trovi i modi per garantire loro il giusto benessere. In cima alle richieste ci sono le aree sgambamento: ogni quartiere della città ne vorrebbe una. Attualmente, sono 11 quelle esistenti.

