Schianto sulla via Giuseppina, tre persone ferite

CELLA DATI (25 agosto 2020) - Scontro tra due auto lungo la via Giuseppina all'altezza dell'incrocio con Pugnolo. Tre persone rimaste coinvolte e trasportate in ospedale a Cremona con lesioni di media gravità. I feriti sono due di San Daniele Po che si trovavano a bordo di una Renault e uno di Cingia de' Botti al volante di una Peugeot. Entrambe le auto viaggiavano in direzione Cremona. Sul posto per i rilievi la Stradale di Pizzighettone, tre ambulanze e i vigili del fuoco di Cremona.