Lacrime e dolore per l'addio a Stefano Antonioli

PIEVE D'OLMI (25 agosto 2020) - Un cuscino di fiori bianco, la racchetta da tennis e una maglia posati sul feretro per salutare Stefano Antonioli, il 62enne di Sospiro che ha perso la vita in un incidente stradale. La chiesa di Pieve d'Olmi non è riuscita a contenere tutte le persone che si sono strette al dolore dei familiari. Colleghi del Dunas, amici e sportivi del centro sportivo Le Querce e tantissimi conoscenti hanno partecipato la funerale che si è svolto questa mattina.