Con le Invasioni Botaniche Cremona si tinge d'autunno

CREMONA (25 agosto 2020) - Come nei paesaggi dipinti dall’artista impressionista Claude Monet, il centro di Cremona sta per tingersi dei toni del primo autunno grazie alle Invasioni Botaniche. Il profumo di fiori e piante di ogni tipo, i colori dell’alto artigianato e i sapori dei frutti della terra danno appuntamento sabato 5 e domenica 6 settembre nei giardini di piazza Roma e in corso Campi. «Questa edizione, nata per recuperare il consueto appuntamento di primavera che quest’anno non ha potuto avere luogo, vuole anche essere il progetto pilota di un’edizione autunnale che ci auguriamo di potere ripetere negli anni futuri», è spiegato nella nota stampa. «Con coraggio e determinazione, PubliA divisione commerciale di Sec SpA, quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, SGP events e Le Botteghe del Centro, con il patrocinio del Comune di Cremona, nel rispetto delle disposizioni vigenti, hanno voluto organizzare questo appuntamento per dare un segnale di rinascita e di speranza ad una città così duramente colpita da lunghi mesi di sofferenza». «Sarà l’occasione di ritrovarsi e di pensare a come abbellire giardini e balconi in vista della stagione autunnale, di passeggiare tra fiori, oggettistica da giardino, mobili vintage, abiti, accessori e tra tutte le proposte che i nostri espositori stanno preparando per noi».

Protagonisti dell’evento saranno, come di consueto, i florovivaisti, che trasformeranno il centro della città in un giardino profumato: petunie, pervinche, e tanti colori di impatiens, tropeoli gialli, peperoncini rossi, girasoli, elicriso e tagete. Ed ancora, erbe aromatiche, annuali e perenni, piante grasse e bonsai. Faranno la loro comparsa gli aster, i primi ciclamini e le viole di ogni sfumatura. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO