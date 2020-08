Cremonesi positivi al ritorno da Malta

CREMONA (25 agosto 2020) - Dal 13 agosto al 23 agosto sono rientrati dall’estero 1.500 cremonesi. Tutti provenienti dalle vacanze fatte in Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Tra loro ci sono tre positivi, tutti in arrivo da Malta. È quanto emerge dallo screening gestito da Ats Val Padana nell’ambito delle disposizioni del Ministero della Salute, che ha reso obbligatorio il tampone per tutti coloro che ritornano in patria dai quattro Paesi considerati più a rischio per contagio da Covid-19. I cremonesi che hanno ricevuto l’esito positivo sono ora in isolamento domiciliare mentre i funzionari dell’agenzia della salute hanno provveduto a rintracciare i contatti stretti per avviare l’inchiesta epidemiologica anche su di loro. Nel complesso, in queste due settimane di controlli gli uffici di via San Sebastiano hanno dovuto gestire 2.800 registrazioni sul portale predisposto per i rimpatri: le 1.500 di Cremona più le 1.300 riguardanti i residenti mantovani che ricadono sempre nell’ambito di competenza di Ats Val Padana. Sono stati prenotati ed eseguiti al momento 2.000 tamponi e di questi 900 sono già stati refertati: per ora sono cinque i positivi totali, dei quali come detto tre di cremonesi e due mantovani. Gli altri test devono ancora essere lavorati dai laboratori ospedalieri messi sotto pressione anche da questa nuova attività.

