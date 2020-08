Raccolta firme a Gombito: «Dateci il medico di base»

GOMBITO (25 agosto 2020) - Una raccolta firme sottoscritta da 62 persone, vale a dire il dieci per cento della popolazione complessiva. Una petizione popolare - sostenuta dalla minoranza consiliare - ideata al fine di richiedere il ripristino di un servizio essenziale di cui Gombito, da circa un mese, non gode più: l’ambulatorio medico. I residenti del piccolo centro rivierasco sono preoccupati. Soprattutto i meno giovani, peraltro non pochissimi (gli over 65 sono circa 140: uno su cinque), che dall’inizio di agosto non possono più accedere ai locali di piazza Roma, dopo la scelta del medico di base di ricevere i pazienti in un unico ambulatorio, a Castelleone, senza più sdoppiarsi e aprire anche quello di Gombito. Da qui la decisione di inviare un documento ai vertici dell’Ats Val Padana, in particolare al direttore generale Salvatore Mannino, per informarlo dell’apprensione che procura l’idea di un paese senza più studio medico.

