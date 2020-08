Semafori accesi, ma i ciclisti li ignorano

TRIGOLO (25 agosto 2020) - C’era chi temeva ripercussioni per il traffico veicolare ed è stato smentito. C’era chi ipotizzava pericoli per le uscite dei residenti, e anche su quel fronte, fortunatamente, sta funzionando tutto bene. In compenso, il vero problema che affligge i nuovi semafori posizionati in via Canevari è forse l’unico a non essere stato preventivamente considerato, ovvero i ciclisti. O meglio, le comitive di ciclisti: dal giorno dell’attivazione degli impianti, sono piovute più segnalazioni agli uffici comunali. E tutte, più o meno, dello stesso tenore. La descrizione è sempre la medesima. Una o più biciclette che non rispettano il disco rosso acceso, infilandosi comunque nella strettoia cieca della provinciale, esponendo sé stessi e anche altre persone a grossissimi rischi. «Personalmente – spiega il sindaco Mariella Marcarini – sono stata informata di un solo caso. Però abbastanza eclatante: una squadra di cicloamatori passata nonostante il segnale luminoso di divieto. Mi auguro non si ripeta più, diversamente dovremo pensare di mettere in atto dei controlli».

Tuttavia, stando alle testimonianze dirette di alcuni trigolesi, pare che la pessima condotta sia stata reiterata anche in tempi recenti. E sempre da qualcuno sui pedali.

