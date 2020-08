«La Camera di Commercio di Cremona risorsa per tutto il territorio»

CREMONA (24 agosto 2020) - Anche Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona, interviene sul capitolo Camera di commercio: "La Camera di Commercio di Cremona è una risorsa per tutto il territorio: lo dimostrano i dati, i tanti progetti ed iniziative portati avanti insieme a Istituzioni ed Imprese. Non solo: la forte internazionalizzazione intrapresa in diverse iniziative, ne ha consolidato, inoltre, il suo carattere dinamico, divenendo sempre più eccellenza come modello camerale.Ora il Commissariamento, soprattutto in questa fase di crisi economica e pandemica, certamente non migliora il quadro complessivo, considerate le tante sinergie in atto con la stessa Camera di Commercio, le necessità delle imprese, il sostegno anche finanziario fornito dalla stessa Camera in tanti contesti locali. Da tempo, come hanno fatto anche i miei predecessori, abbiamo sostenuto come Provincia la centralità della Camera di Commercio di Cremona, anche a livello territoriale, nei possibili modelli di sviluppo strategico, proprio per la sua posizione baricentrica nel sud Lombardia. Insieme ai colleghi Sindaci, consiglieri regionali, parlamentari e parti economico – sociali, sto seguendo l'evolversi della questione e mi attiverò affinché questa situazione critica, che si è venuta purtroppo a creare, trovi nel più breve tempo possibile, una soluzione che veda Cremona e il suo territorio protagonisti di scelte che devono essere condivise localmente e non imposte da altri”.

