Manutenzione periodica del verde pubblico. Al via il quarto intervento in diverse zone

CREMONA (24 agosto 2020) – Inizia oggi la quarta fase degli interventi di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. I lavori programmati, che dureranno circa venti giorni, consistono nello sfalcio dell'erba delle banchine stradali, delle scarpate, dei giardini scolastici, dei giardini e di tutte le aree in piano, la potatura delle siepi, l'eliminazione dei polloni lungo i filari, l'annaffio delle giovani piante e delle fioriere.

I lavori saranno eseguiti dalle Cooperative che hanno in appalto il servizio: Dharma, Il Cerchio, Cuore Verde e Frassati. Si tratta del quarto intervento sui sei programmati per il 2020, il terzo è stato effettuato tra il 20 luglio e il 14 agosto.

Contestualmente a questi lavori, proseguiranno le operazioni di diserbo e di messa in sicurezza delle essenze arboree danneggiate rese pericolose dagli ultimi eventi metereologici.

