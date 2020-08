Salva la stagione alle canottieri. Tante mascherine pochi disagi

CREMONA (24 agosto 2020) - Sembrava dovesse essere una stagione blindata dal virus, tra mascherine, turni, ingressi contingentati alle piscine e agli impianti, invece la stagione alle canottieri è andata meglio del previsto, e i numeri delle frequenze di Bissolati, Baldesio, Flora e Dopolavoro ferroviario lo confermano: sono in linea con quelli del 2019, leggera flessione invece al Cral Tamoil.

Qualche problema però sembra presentarsi adesso e l’allarme lo lancia il presidente della Bissolati e di Assocanottieri Maurilio Segalini: «E’ andato tutto bene, adesso in finale, vediamo qualche cedimento, nella mia società a esempio chi gioca a carte, nonostante i ripetuti avvisi, usa raramente le mascherine: ebbene, se le cose non cambiano vieteremo di giocare a carte, non vedo perché bisogna mollare proprio adesso».

E nonostante le misure anticovid siano state adottate alla lettera e con rigore, sono stati pochi o quasi nulli i disagi per i soci e le occasioni a rischio. C’è anche da dire che gli altoparlanti di alcune società più volte hanno raccomandato la prudenza, e nelle varie bacheche le norme erano bene in vista. Gli iscritti si sono attenuti ai regolamenti con grande responsabilità: mascherine negli spostamenti interni alle società, sanificazione di sedie, lettini o quant’altro, distanze di sicurezza mantenute anche negli spazi esterni, utilizzo dei disinfettanti disseminati un po’ ovunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO