Cartelli soffocati dall'erba. I Comuni sono in difficoltà

SESTO (23 agosto 2020) - Paese che vai erba alta che trovi. Statali, provinciali o comunali, le strade che hanno i cartelli avvolti dalla vegetazione non mancano neanche nel Cremonese e fioccano come ogni anno le lamentele degli automobilisti. Per vedere con i propri occhi la «foresta urbana» che mangia addirittura l’asfalto, basta andare lungo la Paullese o la Codognese, ma anche percorrere direttrici minori come quella che collega la frazione di Casanova del Morbasco a Sesto e poi a Fengo: i cespugli crescono di giorno in giorno e coprono la segnaletica verticale, aggiungendo qualche rischio in più alla sicurezza perché peggiorano la visibilità di chi sta al volante di auto e camion. L’erba sormonta, per non dire seppellisce addirittura i paletti catarifrangenti che ci sono a bordo strada e di notte, se i fari non illuminano i segnali che indicano le curve perché sono ricoperti dal verde si può anche andare fuori strada e sono guai.

