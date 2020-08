Pensionato scomparso, da ieri sera ricerche in corso

MALEO/PIZZIGHETTONE (23 agosto 2020) - Ieri alle 19.30 a Maleo si sono perse le tracce di un pensionato residente in paese, e dalla tarda serata sono in corso sul fiume le ricerche dei vigili del fuoco di Milano, Piacenza e Pavia. La bici di Marcello Carminati è stata rinvenuta non lontano dall'Adda, a circa ottocento metri dal confine con Pizzighettone. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Carminati è un ex dipendente comunale molto conosciuto.

