Addio ad Antonioli, l’ingegnere stimato da tutti

SAN DANIELE PO (23 agosto 2020) - Una tragedia che ha lacerato due comunità: è il 62enne Stefano Antonioli di Sospiro, originario di Pieve d’Olmi ma da anni residente nella frazione di San Salvatore, ingegnere e responsabile tecnico del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio Dunas, la vittima del terribile schianto avvenuto venerdì sera alle 21.15 lungo la strada provinciale 85 tra San Daniele e Pieve d’Olmi. Era alla guida della vettura di servizio del Consorzio, una Fiat Panda, quando è entrato in collisione con la ruota anteriore sinistra di una mietitrebbia condotta da un 52enne, rimasto illeso, residente a Montichiari e che lavora per una ditta bresciana di lavorazioni conto terzi. E purtroppo per l’ingegnere non c’è stato nulla da fare: il 62enne è morto sul colpo. In tanti appena appresa la notizia del tragico accadimento si sono uniti con parole e messaggi di conforto allo straziante dolore della moglie Francesca Bresciani, architetto, e della neodiplomata figlia Liza. La data dei funerali di Antonioli non è ancora stata fissata.

