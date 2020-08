PAF, annullato il concerto con i Tre Allegri Ragazzi Morti

CREMONA (22 agosto 2020) - A 24 ore dalla chiusura del PAF le previsioni meteo non aiutano a chiudere in bellezza la quinta edizione. Per il pomeriggio e la prima serata di domani sono infatti previsti forti temporali, anche con grandine. I curatori del Porte Aperte Festival comunicano che "con grande rammarico, ci troviamo dunque costretti ad annunciare purtroppo l’annullamento, causa maltempo, dell’atteso concerto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, previsto per domani, domenica 23 agosto alle ore 22.30 a Porta Mosa. Ci saranno altre occasioni per invitare a Cremona i nostri beniamini, che ringraziamo".

La restante programmazione pomeridiana e serale di domani viene confermata, ma si svolgerà all’interno del Centro Culturale di Santa Maria della Pietà, ove è già allestita la mostra fotografica dedicata al Premio Andrei Stenin, la cui presentazione - in compagnia del Direttore del Festival della Fotografia Etica Alberto Prina - era già calendarizzata per le ore 16.00. A seguire si svolgeranno pertanto, a Santa Maria della Pietà, l’incontro con l’autrice Francesca d’Aloja e il suo “Corpi speciali” (ore 17.00), il reading letterario con Roberto Citran (ore 18.00) e la presentazione di “Libia” con Gianluca Costantini (ore 19.00). Alle ore 21.30, sempre a Santa Maria della Pietà, si svolgerà anche il reading con Valentina Carnelutti, che chiuderà ufficialmente il PAF2020. La capienza della sala, nel rispetto delle norme di tutela dal virus, è limitata a 200 persone. Sarà obbligatorio indossare la mascherina.

