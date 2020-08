Galimberti: «I plateatici allargati rendono più bella la città»

CREMONA (22 agosto 2020) - Tanti i temi trattati dal sindaco Gianluca Galimberti sollecitato dal direttore Marco Bencivenga nell'intervista esclusiva rilasciata al giornale La Provincia e pubblicata ieri.

Il buio, la paura, i lutti. Nei primi sei mesi di pandemia — non ancora finita —, il Coronavirus si è lasciato alle spalle una lunga scia di dolore. Non bastasse, accanto al tragico bilancio sanitario, ora si iniziano a toccare con mano anche le ricadute economiche e sociali di un’emergenza senza precedenti: aziende in crisi, intere filiere in sofferenza, commercio in affanno, turismo ai minimi, prospettive occupazionali fosche per chi rischia di restare senza lavoro.

Galimberti, quali strumenti ha un sindaco per contrastare una simile emergenza?

«Premessa: la vicinanza al mondo delle imprese - piccole, medie e grandi che siano - è essenziale da parte di tutte le istituzioni. Detto questo, gli strumenti a disposizione sono ovviamente diversi: i più importanti sono nelle mani dell’Europa, del Governo e della Regione. Al netto di ritardi che possano esserci stati o possano esserci nell’erogazione dei fondi, tutte queste realtà stanno dimostrando una grande attenzione alle necessità del mondo economico a ogni livello. La vera sfida è trasformare i sussidi, comunque necessari, in leve per un rilancio che sia continuativo, perché i sussidi a pioggia a un certo punto finiscono e se non sono serviti per generare una solidità strutturale delle imprese, diventa un problema. Il Comune, per quanto di sua competenza, ha messo in campo alcuni strumenti, in sinergia con Governo e Regione. L’aiuto alle imprese del commercio, per esempio, va in questa direzione. Prendiamo il caso dei plateatici: abbiamo reso gratuiti sia quelli già esistenti, sia quelli ‘allargati’. Abbiamo scoperto che quelli allargati possono rendere più belle alcune parti della città. E allora ragioniamo per mantenere questo allargamento, magari incentivando investimenti che lo rendano fruibile anche nella stagione invernale: così da un sussidio può nascere qualcosa che aiuta a fare impresa anche dopo. Un’altra grande sfida è mantenere saldi i progetti di sviluppo del territorio, in sinergia con le categorie economiche».

