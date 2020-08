Lavori, più sicurezza per scuola e cittadini

PIEVE SAN GIACOMO (23 agosto 2020) - Sicurezza del polo didattico ma anche sicurezza dei cittadini grazie al potenziamento della videosorveglianza. Via libera a una serie di interventi alle scuole in vista della riapertura di settembre. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Genzini infatti infatti ha deciso di investire i 100 mila euro stanziati da Regione Lombardia per opere pubbliche, nello specifico per la messa in sicurezza delle facciate sia interne che esterne delle scuole primaria e secondaria.

A questo intervento si è affiancata la manutenzione dell’ambulatorio con la sostituzione di lampade a led con relativa tinteggiatura per completare il processo di sanificazione degli ambienti, la manutenzione del cimitero di Pieve San Giacomo e i lavori alla pista polivalente usata per le feste e le iniziative sportive e la collocazione di quattro nuovi punte luce a Torre Berteri che consentono così di illuminare tutta la via.

