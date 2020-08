Donne leader, c’è anche Valentina

SESTO (22 agosto 2020) - La laurea con il massimo dei voti, il dottorato, il lavoro di docente universitaria e poi di ricercatrice a Bolzano. E la partecipazione in tv ad un quiz di Gerry Scotti. Valentina Cattivelli, casa e famiglia in via XXV Aprile ha solo 38 anni, ma dal giorno in cui è diventata dottoressa in economia applicata con 110 e lode ha collezionato una valanga di soddisfazioni. L’ultima è storia dei giorni nostri: il giornale telematico Startup l’ha inserita nella lista speciale delle mille donne italiane capaci di cambiare il nostro Paese. Elenco a dir poco prestigioso, visto che annovera manager, attiviste, scienziate e ricercatrici. Tanto per fare qualche nome illustre ci sono la direttrice generale del Cern di Ginevra Fabiola Gianotti e l’astronauta Samantha Cristoforetti. Gente che ama la sfida e i rischi e usa intelletto e creatività per conquistare sempre e solo lo stesso obiettivo: vincere.

