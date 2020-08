«Ingressi pericolosi», raccolte già 600 firme

BORDOLANO (22 agosto 2020) - Basta vittime della strada lungo la Quinzanese, firmano in 600. E dopo i banchetti a Bordolano, Corte de’ Cortesi e Quinzano ora l’iniziativa promossa da alcuni residenti fa tappa a Casalbuttano: la raccolta firme prosegue oggi al mercato di Casalbuttano. La proposta è partita dopo l’incidente del 9 luglio che è costato la vita alla 14enne di Bordolano Serena Sbolli. Un accadimento tragico che ha segnato profondamente la comunità e che ha spinto alcuni cittadini a scendere in campo per chiedere al presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni una ridefinizione della viabilità lungo la provinciale 86 e in relazione agli accessi del paese. Lettera che una volta terminata la petizione verrà fatta pervenire all’ente sovracomunale e per conoscenza al sindaco di Bordolano Davide Brena

