Galimberti: «Santa Monica è pronta, ma Cremona (o la città) lo è?»

CREMONA (22 agosto 2020) - Tanti i temi trattati dal sindaco Gianluca Galimberti sollecitato dal direttore Marco Bencivenga nell'intervista esclusiva rilasciata al giornale La Provincia e pubblicata ieri.

Il più grande appuntamento dell’autunno sarà l’inaugurazione del nuovo Campus dell’Università Cattolica, al termine dei lavori di ristrutturazione dell’ex convento di Santa Monica: davvero sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a tagliare il nastro?

«L’invito gli è stato inviato e mi auguro con tutto il cuore che possa onorarlo, perché il presidente Mattarella è una figura di straordinaria levatura per tutto il Paese, non solo per ciò che rappresenta, ma per la sua storia personale, che ha formato molti di noi, e per la scelta di continuare il suo impegno politico nonostante ciò che è successo a suo fratello Piersanti. Solo poche settimane fa, per altro, Mattarella ha dedicato un bellissimo intervento ai giovani e all’importanza della formazione, qualcosa di simile a ciò che ha ripetuto nei giorni scorsi Mario Draghi, suscitando unanime apprezzamento. Noi abbiamo bisogno di sviluppo, coniugando tradizione e nuove tecnologie, sia nel comparto agroalimentare, presidiato dalla Cattolica, sia nell’artigianato artistico, coperto da Politecnico di Milano e Università di Pavia. L’idea è che l’Europa si salva e Cremona rinasce nel momento in cui l’una e l’altra investono su innovazione e ricerca, al fianco delle imprese e creando nuovi posti di lavoro. Ed è esattamente ciò che sta accadendo nel nostro territorio. Seconda idea fondante: l’investimento sui giovani. In questo, la scuola e l’università diventano elementi centrali per lo sviluppo di un intero territorio. Quando sono andato all’Unione Europea, a rappresentare Cremona in un workshop sui patrimoni immateriale dell’Unesco e sui distretti dell’artigiano artistico, avevo cinque minuti di tempo, ma ho parlato per venti, nell’attenzione generale, perché ho raccontato un esempio di interesse europeo. In questo senso la conoscenza e la formazione degli artigiani sono imprescindibili. Il discorso vale anche per il settore agroalimentare, con la creazione di un ecosistema in grado di valorizzare non solo le grandi e medie imprese, ma anche le più piccole. Senza dimenticare la necessità di costruire un marketing territoriale, in sinergia con la Camera di Commercio e le associazione di categoria, dando continuità alla strada tracciata dallo Studio Ambrosetti».

Il progetto è affascinante, ma la città è pronta ad accogliere gli studenti in arrivo da fuori provincia e dall’estero?

«Questa è una bellissima domanda, una questione centrale. Approfitto per ringraziare La Provincia per lo spazio che ha recentemente dedicato al documento scritto dai giovani cremonesi, un manifesto che dà grande speranza per il futuro. Quanto a Cremona, sicuramente deve prepararsi a diventare una vera città universitaria: non basta un Campus, per quanto bellissimo. Serve anche l’accoglienza, quindi bisognerà lavorare su uno studentato, insieme alla Fondazione Arvedi e alla Provincia. Ma tutta la città dovrà attrezzarsi, con un’offerta adeguata in materia di mobilità, ospitalità e accoglienza».

