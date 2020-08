Statua di Stradivari, monumentino di basso profilo? Galimberti: «Il simbolo della nostra tradizione musicale è l'auditorium del MdV»

CREMONA (21 agosto 2020) - Tanti i temi trattati dal sindaco Gianluca Galimberti sollecitato dal direttore Marco Bencivenga nell'intervista esclusiva rilasciata al giornale La Provincia.

I musicisti e i turisti che arrivano nella città di Stradivari, se vanno nella piazza a lui intitolata si trovano davanti a un... monumentino e probabilmente si chiedono se quella statua simboleggia il «basso profilo» tipico dei cremonesi o se qualcuno ha sbagliato i conti...

«(ride) Sulle misure della statua di Stradivari, non so cosa dire. Sui turisti che arrivano a Cremona, e che negli ultimi due anni sono diventati sempre di più, invece, una cosa la so: per tutti il simbolo della città e della sua tradizione musicale è l’auditorium del Museo del Violino. Davanti a quella meraviglia, tutti i turisti restano a bocca aperta. Non a caso anche lì si registra un trend costante di crescita del numero dei visitatori: con accessi e sbigliettamenti che hanno ormai superato quota 110 mila. Si può fare meglio? Decisamente. Ma in pochi anni abbiamo già raddoppiato le visite e lì si dimostra non il basso profilo, ma l’altissimo profilo della nostra città. Il problema, forse, è che se ne accorgono di più all’estero di quanto ce ne accorgiamo noi. Ripeto: in questo momento l’Unesco ha acceso un faro sulla nostra città e la considera un modello da imitare».

