Galimberti: «Sulla mobilità siamo avanti anche senza monopattini»

CREMONA (21 agosto 2020) - Tanti i temi trattati dal sindaco Gianluca Galimberti sollecitato dal direttore Marco Bencivenga nell'intervista esclusiva rilasciata al giornale La Provincia. Uno di questi è la mobilità in città.

Sindaco Galimberti, a Cremona, città in cui l’utilizzo degli autobus è ridotto ed è invece molto diffuso l’uso della bicicletta, dobbiamo aspettarci novità?

«La verità è che a Cremona abbiamo già fatto tanto, se non tutto, prima del Covid! Anche per ribadire questo concetto a settembre, durante la Settimana della Mobilità, rifaremo il giro delle piste ciclabili che abbiamo realizzato in questi anni. Mancano ancora dei pezzi, lo sappiamo, ma già oggi si può attraversare tutta la città in bici, da una parte all’altra, percorrendo percorsi protetti. A volte si guarda come modello alle altre città, ed è giusto, ma bisogna capire anche che in certe cose siamo noi ad essere modello per le altre città. Sa perché non abbiamo avuto bisogno di disegnare con una riga colorata le piste ciclabili sulla carreggiata, come hanno fatto da altre parti? Perché le abbiamo già! L’anno prossimo rinnoveremo anche il contratto per il bike sharing, abbiamo già in progetto le Zone 30 nel centro della città e vogliamo puntare a un trasporto pubblico locale più ecologico e sostenibile. La Giunta ha già trovato un accordo con il gestore per rinnovare il contratto a fronte del suo impegno a trasformare tutta la flotta in mezzi elettrici o, al massimo, a bassissimo impatto ambientale».

Magari si spera che saranno più piccoli degli ultimi...

«Obiezione accolta, ma bisogna sapere che certe scelte non vengono fatte per sbaglio, ma perché le tecnologie non offrono alternative. In questo momento, mezzi più piccoli non garantiscono sufficiente autonomia e non consentono di conseguenza la loro fruibilità. I due grandi bus oggi in servizio coprono le linee principali, ma sono molto belli e rappresentano un punto di svolta. Quella è la direzione da seguire in futuro. Sulla mobilità sostenibile mi sento di dire che siamo molto avanti. Anche senza monopattini, che saranno comunque favoriti dalla creazione in centro storico delle Zone 30, non a caso indicate dal Codice della strada come prioritarie per quel tipo di mezzo, insieme alle piste ciclabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO