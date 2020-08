Per Carla Milanesi malore fatale, aveva 76 anni

CREMONA (21 agosto 2020) - Come d’abitudine, era andata a fare un giro in bicicletta nel Piacentino, seguendo la ciclabile che da viale Po porta sul ponte e dal ponte nella golena di Castelvetro fino a Soarza e Villanova. Ma presumibilmente colta da malore, Carla Milanesi, 76enne di Cremona, molto nota e altrettanto stimata in città per essere stata insegnante di musica in diverse scuole e per aver diretto il coro ‘Il Cantiere’, è morta l’altro ieri pomeriggio poco prima delle 15. Si è accasciata al suolo dopo essere caduta dalla bicicletta. Ad accorgersi della donna a terra è stato un passante, che ha allertato il personale del vicino Secondo Baracchino. I soccorsi sono scattati immediati e nel giro di qualche minuti sono arrivati sul posto anche il 118, l’elisoccorso di Parma e i carabinieri di Monticelli. Per Carla Milanesi, a dispetto dei disperati tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

