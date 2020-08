Storie di Quartiere, domani al Porte Aperte Festival

CREMONA (21 agosto 2020) - Domani (sabato 22 agosto), nell’ambito del Porte Aperte Festival, prima tappa intermedia del progetto di scrittura creativa “Storie di quartiere”, realizzato dal Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona in partenariato il Porte Aperte Festival, il Centro Fumetto A. Pazienza e il Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud. Alle 10,00, nel Cortile del Museo Civico “Ala Ponzone” (via Ugolani Dati, 4) Michele Lanzi leggerà alcuni dei brani pervenuti. Sarà presente l’assessore alle Politiche della Partecipazione Rodolfo Bona che sta seguendo il progetto. Il Centro Quartieri e Beni Comuni sta promuovendo i rinnovi dei Comitati di Quartiere e a fianco dei percorsi più usuali ha attivato un progetto biennale di scrittura creativa “Storie di Quartiere”. L’obiettivo è innanzitutto promuovere l’esperienza dei Comitati di Quartiere e offrire una “fotografia” della città raccogliendo differenti punti di vista dei cittadini, soprattutto: famiglie, donne, giovani e adolescenti.

Il progetto prevede la raccolta di racconti ispirati alla vita quotidiana nel quartiere che possono essere reali o inventati. I percorsi ideati sono tre: uno indirizzato ai bambini/e tra i 6 e gli 11 anni, uno agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni ed uno ai giovani a partire dai 18 anni.

Il primo anno del progetto si concluderà il 31 ottobre, con la tappa intermedia nell’ambito del Porte Aperte Festival dove alcuni dei racconti arrivati saranno presentati e letti. Successivamente nel mese di novembre tutti i racconti saranno valutati da una giuria tecnica, che sceglierà i più interessanti per poi realizzare tre piccole pubblicazioni.

Cittadini, bambini, ragazzi e giovani sono dunque invitati a scrivere le loro storie ed inviarle all’indirizzo mail storiediquartiere@comune.cremona.it. A supporto dei più piccoli sono previsti dei laboratori dal titolo Inventa Storie, in collaborazione con Teatro Itinerante, che si terranno in occasione delle assemblee informative per il rinnovo dei Comitati di Quartiere. Questi incontri forniranno supporto alle famiglie presenti e i piccoli scrittori potranno chiedere consigli e suggerimenti per realizzare i propri racconti.

