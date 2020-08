«Portafogli ritrovato, grazie Abuu»

CREMONA (21 agosto 2020) - Ci sono storie che fanno bene al cuore e che infondono fiducia. È a questa riflessione che porta il racconto di Marco Turati, architetto e organizzatore del Paf: «In questi giorni stiamo preparando il Porte Aperte Festival, le ore di lavoro non finiscono mai — racconta —. Così l’altra sera, di ritorno a casa, ho deciso di prendermi una pizza per rilassarmi. Ma solo a mezzanotte mi sono reso conto di aver smarrito il portafogli, riordinando le carte che mi servivano per oggi (ieri ndr). Allora sono tornato sui miei passi nella notte fonda per cercare nei cestini della spazzatura e nelle aiuole se qualcuno lo avesse buttato via, ma inutilmente. All’interno del borsello avevo contante, carte di credito, bancomat, patente, carta d’identità, tesserino dell’Ordine degli architetti e altro».

La buona notizia: «Questa mattina (ieri ndr), mentre mi apprestavo ad andare dai carabinieri per la denuncia, mi ha telefonato don Pier Codazzi della Casa dell’Accoglienza per comunicarmi che uno degli ospiti, un ragazzo ghanese, lo aveva trovato ed era felice di potermelo restituire. Così sono andato alla Casa dell’Accoglienza e ho conosciuto Abuu, un ragazzo di 34 anni con un bimbo in Ghana da crescere». Abuu ha restituito così il portafogli di Turati.

