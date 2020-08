Scavi, i muri dell'800 fermano il cantiere

SORESINA (20 agosto 2020) - Dagli scavi al largo della piazza spunta la Soresina che fu. Mura, pavimenti e resti di abitazioni di centocinquant’anni fa, verosimilmente abbattute nella prima metà del secolo scorso per ricavare lo spazio necessario all'apertura dell'attuale di via Gramsci. I ritrovamenti che si sono susseguiti negli ultimi giorni hanno imposto lo stop al cantiere di Padania Acque e Aspm, avviato per posizionare sotto la sede stradale circa 230 metri di tubazioni, tra nuovi allacci idrici e alla rete del gas. La realizzazione dei cosiddetti sottoservizi è propedeutica alla riqualificazione di piazza Marconi, decisa dal Comune con un investimento di 350 mila euro. Opera che inevitabilmente partirà in ritardo, visto che da qualche giorno all'interno dell'area recintata non si muovono gli operai ma gli archeologi della Soprintendenza coordinati da Nicoletta Cecchini.

