«Venite a vedere le bellezze di Cremona»

SESTO (21 agosto 2020) - Per lanciare le bellezze di Cremona in Italia e nel mondo possono bastare anche cinque minuti di video-promozione su Facebook. Perché grazie ad internet parole ed immagini arrivano ovunque. L’idea è venuta a Benedetta Pilla di Sesto, 36 anni. Laureata in storia e critica dell’arte dopo gli studi al liceo cittadino Manin, è approdata a Siena alla scuola di specializzazione in beni storico-artistici e da anni lavora per l’associazione Muse, diretta emanazione del Comune di Firenze, dove a turisti, scolaresche e amanti del bello racconta i i tesori dei musei civici, primo fra tutti Palazzo Vecchio. E proprio nella capitale del Rinascimento italiano e mondiale lei ha scelto di vivere. In questi giorni è tornata a casa dalla sua famiglia (papà Paolo, mamma Chiara, il fratello Francesco e la nonna Giuseppina) per trascorrere un breve periodo di vacanza e ha pensato di raccontare con un post nella pagina Inside Florence proprio monumenti, chiese e simboli principali della città del Torrazzo ai quali lei, come tanti altri, è affezionata.

