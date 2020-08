Ai giardini spunta una siringa: «Nelle mani della mia bimba»

CREMONA (21 agosto 2020) - Una siringa in mezzo al prato dell’aiuola centrale dei giardini pubblici di Piazza Roma: l’ha raccolta una bambina di un anno e mezzo che stava giocando insieme alla mamma. Abbastanza perché scatti l’allarme e perché salga la preoccupazione in un luogo molto frequentato da famiglie con bambini, non distante dalle famigerate montagnole un tempo angolo dei tossicodipendenti. Il ritrovamento è stato segnalato subito alla Polizia Locale dalla stessa mamma: «Mia figlia stava giocando vicino alla fontana centrale — racconta — quando si è chinata a prendere qualcosa a terra: mi sono avvicinata e ho visto incredula di cosa si trattava: una siringa».

Fortunatamente l’oggetto era senza ago, ma la cremonese non ha perso tempo: dopo avere verificato che la bambina non avesse segni di puntura e che stesse bene, ha contatto subito i vigili.

