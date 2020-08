Controlli dei carabinieri, sanzione di 15 mila euro per lavoro nero

CASTELLEONE (20 agosto 2020) - Nella tarda serata del 14 agosto, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Castelleone, hanno effettuato un servizio di controllo delle attività commerciali nel territorio di Castelleone. L’attività, nello specifico ha riguardato, il controllo di due attività commerciali, nel campo della ristorazione, sia per quanto concerne la verifica di tutte le licenze e autorizzazioni, nonché il rispetto dei protocolli in materia di prevenzione da contagio Covid-19.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno dapprima controllato un locale di cui il legale rappresentate è risultato essere un cittadino cinese 45enne, residente a Milano, nel quale sono state riscontrate irregolarità riguardanti la presenza di 4 lavoratori in nero, con l’emissione di una sanzione amministrativa di 15 mila euro con sospensione dell’attività in attesa di regolarizzazione della posizione e deferimento i stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona. All’arrivo dei militari all’interno del locale il personale ha tentato di eludere il controllo cercando di allontanarsi o nascondersi e una volta scoperti tentavano, incolpandosi a vicenda, di non consentire agli operanti di stabilire chi fosse il legale rappresentante.

Altro controllo è stato effettuato all’interno di un locale di proprietà di un cittadino turco 30enne residente a Castelleone. In questo caso si accertava la violazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e veniva erogata una sanzione amministrativa di 400 euro.