In dono all’Ospedale l’opera pittorica dell’artista cremonese Giorgio Tentolini

CREMONA (20 agosto 2020) - Sono stati svelati domenica scorsa, a Castel San Zeno di Montagnana (Padova), nel corso della vernice di “Palio in Arte”, i tre Ospedali Nazionali, tra cui quello di Cremona, destinatari dei doni pittorici che l’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese, ha deciso di donare, come segnale di ringraziamento per il loro duro lavoro svolto nel periodo critico dell’emergenza del Covid-19. Accostamenti imprevedibili e inattesi segnano la seconda edizione di Palio in Arte, inaugurata domenica 16 agosto alla presenza del Sindaco della Città Murata Loredana Borghesan, del Presidente dell’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese, Stefano Gastaldo, del curatore e ideato dell’iniziativa “Arte e Solidarietà” Andrea Malaman e degli artisti Giorgio Tentolini, Marco Saviozzi e Marzia Rovesi. “Quest’anno i circa mille figuranti tra nobili, armigeri, cavalieri, musici, sbandieratori e molte altre figure caratteristiche del Palio, non sfileranno lungo le vie, piazze e nel verde vallo della Rocca degli Alberi di Montagnana, per il consueto via alla festa delle feste qual’è il Palio –ha sottolineato il Presidente Gastaldo-. Il perché è tristemente noto; per la pandemia del Coronavirus. Il non dar corso alla 44° edizione del Palio per tutti noi è stata una decisione non facile, ma imposta dagli eventi. Ma la vita va avanti, e con la caparbietà che ci contraddistingue abbiamo colto con favore l’idea del nostro curatore artistico Andrea Malaman, di dar corso ugualmente a “Palio in Arte”, per dare un segnale forte ma anche di speranza, donando le tre opere in premio al Palio edizione 2020, a tre strutture Sanitarie Nazionali. Tra queste vi è l’Ospedale di Cremona e per il quale si è deciso di donare l’opera dell’artista cremonese Giorgio Tentolini dal titolo (Grace), destinata prima dell’emergenza Coronavirus al vincitore del Palio”. “Un piccolo gesto ma carico di ringraziamenti –hanno concluso sia il Sindaco Borghesan che il Presidente Gastaldo-, per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare contro l’epidemia di Coronavirus“. Le altre due strutture ospedaliere Nazionali alle quali l’Associazione Palio donerà le altre opere sono: all’Ospedale di Schiavonia (PD), ospedale dove si è registrato la prima vittima di Coronavirus in Italia e al quale verrà assegnata l’opera della tenzone dei Gonfalonieri e realizzata dall’artista toscano Marco Saviozzi e l’Ospedale di Borgo Mantovano (MN), al quale verrà assegnata l’opera destinata alla tenzone della “Combinata” e realizzata dalla pittrice di Poggio Rusco (MN) Marzia Roversi.

La consegna da parte delle autorità locali delle opere donate ai rappresentanti dei tre ospedali, si terrà domenica 6 settembre (giorno nel quale si doveva tenere la 44° Edizione del Palio), alle ore 11, nella sala Austriaca di Castel San Zeno a Montagnana (Padova).

