Visiere di plexiglas ai prof di sostegno

CREMONA (20 agosto 2020) - Sono il tassello più fragile della popolazione scolastica, sono gli studenti per cui la relazione è importante e costituisce lo strumento per appartenere al mondo: sono gli studenti disabili che in tempi di pandemia hanno bisogno di maggior cura. L’istituto Einaudi con 122 studenti certificati e l’istituto Stradivari con 61 ragazzi H di cui 32 solo all’artistico rappresentano l’avamposto dell’inclusione scolastica: «Abbiamo messo in atto tutte le strategie secondo le norme di legge — spiega la preside dell’Einaudi, Nicoletta Ferrari —. Questo vuol dire il rispetto del distanziamento e l’utilizzo delle mascherine. Nei casi in cui i ragazzi non riescano a sopportare la mascherina o se la tolgano improvvisamente abbiamo l’obbligo di fornire ai professori e agli assistenti alla persona la visiera in plexiglas ed eventualmente i guanti. Tutte misure che abbiamo messo in atto con un obiettivo condiviso con le famiglie, ovvero assicurare ai ragazzi con disabilità pari opportunità di apprendimento degli altri studenti».

Al liceo artistico Stradivari sono 32 i ragazzi certificati: «La nostra scuola ha attivato tutte le strategie e iniziative di inclusione e sicurezza previste dalla normativa con un’attenzione costante al coinvolgimento di tutti: dalle famiglie, allo staff di insegnanti — spiega Marco Serfogli, responsabile per l’inclusione del liceo artistico —. I ragazzi meno gravi conviveranno in aula con gli altri studenti. Abbiamo chiesto alle famiglie di comunicarci se i loro ragazzi riescono a utilizzare i dispositivi di sicurezza individuali. Ma non solo, assicuriamo che i ragazzi saranno seguiti fin dal primo giorno. L’assistente alla persona sarà al loro fianco in attesa della nomina dell’insegnante di sostegno titolare. Questo per offrire a tutti e fin da subito la possibilità di rientrare a scuola. Forniremo ai docenti visiere in plexiglas e guanti per le necessità e per la loro tutela».

