Guida ubriaco, inseguito e fermato

ROBECCO D'OGLIO (20 agosto 2020) - Va a sbattere contro il guard rail del ponte sul fiume Oglio, vede sopraggiungere la polizia locale e così scatta la fuga ma l’inseguimento dura ben poco: tempestivo ed efficace intervento degli agenti che lo fermano sulla via Brescia, all’altezza del cimitero. E alla prova dell’etilometro spunta prima un valore di 2.50 e al secondo tentativo un tasso alcolemico di 2.55, quindi cinque volte il limite consentito. Il protagonista della vicenda è un 31enne di origine straniera ma residente nel Cremonese alla guida di una Volkswagen Passat. Per lui è scattata una sanzione penale che varierà da 1.500 a 6.000 euro, il sequestro per la confisca della macchina di proprietà di cui era al volante e il ritiro della patente che, in base a quanto stabilirà il giudice, potrebbe diventare revoca in quanto automobilista recidivo. La notizia di reato è stata comunicata alla procura presso il tribunale di Cremona mentre è solo grazie alla risolutiva azione della polizia locale dell'Unione Robecco-Pontevico che si è evitato il peggio.

