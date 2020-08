West Nile virus, guardia alta dell'Ats

CREMONA (20 agosto 2020) - «A Cremona per quanto riguarda il West Nile virus, conosciuto come la febbre del Nilo, siamo abbastanza tranquilli al momento. L’anno scorso nello stesso periodo avevamo registrato tre casi come ATS di Cremona e Mantova, mentre al momento qui non abbiamo nessun caso accertato anche se l’attenta sorveglianza entomologica che stanno mettendo in atto i veterinari , ha riscontrato in alcune zanzare a Cremona, la presenza del virus». Abbiamo chiesto al dottor Luigi Vezzosi della sezione prevenzione malattie infettive dell’ATS Valpadana, il punto della situazione sulla diffusione del West Nile, dopo che il ricovero di 10 persone all’ospedale di Lodi con i sintomi di questa malattia, hanno creato un certo allarme generale. «Non sono le zanzare Tigre a trasmetterlo, ma le Culex e di solito il veicolo di trasmissione sono cavalli e in qualche caso uccelli. Il protocollo prevede che nel momento in cui una persona venga a contatto con il virus, si proceda con la disinfestazione della sua casa e dei luoghi immediatamente circostanti. Al momento come dicevo in città non c’è nessun caso accertato e quindi si può stare tranquilli».

