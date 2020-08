Più sicurezza, lavori per la viabilità

VESCOVATO (20 agosto 20209 - Intervento per migliorare la viabilità con la riqualificazione della ciclabile di viale Vittorio Veneto e nuovi rallentatori in arrivo per aumentare la sicurezza una delle strade principali di accesso al paese. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianantonio Ireneo Conti con il supporto del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Bodini scende in campo per la realizzazione di un’opera importante, attesa e promossa con l’idea di garantire un transito che vada sempre più a tutelare pedoni, ciclisti e automobilisti. A spiegare i dettagli del progetto è il vicesindaco Bodini: «Come Comune abbiamo avuto accesso a fondi regionali per 200 mila euro, risorse che verranno utilizzate per la riqualificazione di viale Vittorio Veneto dove verrà messa in sicurezza la ciclabile, tratto reso difficilmente praticabile per via delle radici degli alberi a rendere sconnesso l’asfalto. Quindi viene allargata leggermente la strada, con ampliamento anche della pista ciclabile esistente e che si estende fino all’ingresso di via delle Industrie. Questo per un discorso di maggiore sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO