Centro civico, lavori e nuovo museo

OSTIANO (19 agosto 2020) - L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Canzio Posio scende in campo per realizzare lavori al centro civico. Questo con l’obiettivo di aggiungere alla biblioteca e storica struttura di via Mazzini, nella parte centrale del paese, anche una parte museale. «Di prossima apertura il cantiere per la seconda parte del centro civico – spiega il primo cittadino – con il completamento del secondo piano e la realizzazione di un paio di sezioni museali: una ornitologica e quindi anche con una vocazione didattica. E una invece dedicata alla storia locale di arredi sacri di prestigio e notevole qualità, attraverso una collaborazione che adesso andremo a precisare con parrocchia e diocesi mantovana, per l’esposizione in sicurezza di manufatture sacre dal 1700». L’investimento da circa 100 mila euro viene finanziato con un contributo che copre circa il 90% delle spese tramite il bando di Gruppo di Azione Locale (Gal) Oglio Po.

